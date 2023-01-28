Американський генерал ВПС закликав підлеглих готуватися до війни з Китаєм у 2025 році
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генерал військово-повітряних сил США Майк Мініхан закликав підлеглих готуватися до війни з Китаєм через Тайвань, яка може розпочатися 2025 року.
Про це він написав у службовій записці, повідомляє NBC News.
«Сподіваюсь, я помиляюсь. Інтуїція підказує мені, що воювати доведеться 2025 року», — йдеться в повідомленні генерала.
Мініхан зазначив, що у 2024 році і в США, і на Тайвані пройдуть президентські вибори, тому лідер КНР Сі Цзіньпін скористається з того, що спробувати захопити Тайвань.
Представник командування Повітряних сил підтвердив справжність записки. У Пентагоні, однак, заявили, що намагатимутсья зберегти мир у регіоні, а заяви Мініхана «не відображають думку міністерства».
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- В січні 2023 року ЗМІ писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.