У Єгипті знайшли давньоримське місто віком 1 800 років. Там вирощували поштових голубів

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Anadolu Agency

У єгипетському Луксорі знайшли римське місто віком 1 800 років.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто існувало між ІІ і ІІІ століттями нашої ери, і описав його як «найстаріше та найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора».

За його словами, археологи знайшли повне поселення з будинками та двома вежами. Ці вежі використовували як гнізда, де розводили поштових голубів. Птахів використовували для відправки листів в інші частини Римської імперії.

Anadolu Agency

Також у місті виявили стародавні знаряддя праці, горщики, бронзові та мідні римські монети.

Anadolu Agency

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