У Єгипті знайшли давньоримське місто віком 1 800 років. Там вирощували поштових голубів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Anadolu Agency
У єгипетському Луксорі знайшли римське місто віком 1 800 років.
Про це повідомляє CNN.
Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто існувало між ІІ і ІІІ століттями нашої ери, і описав його як «найстаріше та найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора».
За його словами, археологи знайшли повне поселення з будинками та двома вежами. Ці вежі використовували як гнізда, де розводили поштових голубів. Птахів використовували для відправки листів в інші частини Римської імперії.
Також у місті виявили стародавні знаряддя праці, горщики, бронзові та мідні римські монети.
- Минулого року в Єгипті археологи розкопали стародавній тунель, який може вести до гробниці Клеопатри. Він датований птолемеївським періодом — приблизно з 304 р. до н. е. до 30 р. до н. е. Дослідники описують тунель як «геометричне диво».
- У Єгипті археологи також знайшли мумію, вкриту сухозлітним золотом. Тіло було сховане у великому вапняковому саркофазі, що був закритим протягом 4 300 років — «так, як його залишили стародавні єгиптяни».