Повітряні сили ЗСУ: На освоєння винищувачів F-16 українським льотчикам знадобиться приблизно пів року

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Reuters / «Бабель»

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на освоєння американського винищувача F-16 українським льотчикам знадобиться близько шести місяців.

Про це пише CNN.

«Наші пілоти можуть навчитися керувати цими літаками за кілька тижнів. Щоб освоїти те, як воювати з тими літаками, потрібен час, приблизно пів року», — сказав Ігнат.

Він додав, що інтенсивне навчання також знадобиться наземним екіпажам, які обслуговуватимуть F-16.