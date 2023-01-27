WSJ: Російський олігарх Абрамович лишається посередником між Кремлем та Україною, але його вплив зменшується

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Російський бізнесмен Роман Абрамович, який на початку вторгнення брав участь у мирних переговорах між росією та Україною, далі бере участь у контактах між країнами. Але тепер його роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими чи «зернової угоди».

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

Абрамович залишається прийнятним посередником для президента рф путіна, України та її союзників. Вони стверджують, що з початку війни в Україні Абрамович особисто зустрічався з путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. У бізнесмена також є прямий звʼязок із головою адміністрації президента рф Антоном Вайном.

За словами співрозмовників видання, Абрамович доводить до путіна позицію Києва, а потім доносить думку Кремля до української сторони. У тому числі, він допомагає з невеликими обмінами полонених кожні кілька тижнів.

Українські та західні чиновники заявили, що більше не чекають, що Абрамович відіграє ключову роль посередника в діалозі між країнами. Ба більше, його мотиви викликають сумніви у представників Заходу, які бачать у них спроби домогтися скасування санкцій.