WSJ: Російський олігарх Абрамович лишається посередником між Кремлем та Україною, але його вплив зменшується
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російський бізнесмен Роман Абрамович, який на початку вторгнення брав участь у мирних переговорах між росією та Україною, далі бере участь у контактах між країнами. Але тепер його роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими чи «зернової угоди».
Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.
Абрамович залишається прийнятним посередником для президента рф путіна, України та її союзників. Вони стверджують, що з початку війни в Україні Абрамович особисто зустрічався з путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. У бізнесмена також є прямий звʼязок із головою адміністрації президента рф Антоном Вайном.
За словами співрозмовників видання, Абрамович доводить до путіна позицію Києва, а потім доносить думку Кремля до української сторони. У тому числі, він допомагає з невеликими обмінами полонених кожні кілька тижнів.
Українські та західні чиновники заявили, що більше не чекають, що Абрамович відіграє ключову роль посередника в діалозі між країнами. Ба більше, його мотиви викликають сумніви у представників Заходу, які бачать у них спроби домогтися скасування санкцій.
- У ніч проти 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових. Удень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну. Згодом стало відомо, що посійський олігарх Роман Абрамович брав участь в останньому великому обміні полоненими між Україною і росією. Він був посередником і тісно спілкувався з директором фсб олександром бортніковим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.