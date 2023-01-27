Польща передасть Україні ще 60 модернізованих танків

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U.S. Army Europe / Flickr

Польща наразі готова передати Україні ще 60 модернізованих танків, 30 з них — PT-91 Twardy.

Про це премʼєр-міністр Польщі Матеуеш Моравецький повідомив в інтервʼю канадському телеканалу CTV News.

«Наразі ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 — PT-91. Це на додачу до 14 танків Leopard. І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже передали, і я процитував президента Зеленського, щоб пояснити, наскільки важливо в такій війні мати сучасні танки», — зазначив Моравецький.

Польський солдат керує танком PT-91 Twardy. U.S. Army Europe / Flickr

PT-91 Twardy («Твердий») ​​— це польський бойовий танк на базі радянського Т-72М1. Для нього розробили систему динамічного захисту ERAWA. Розробник заявляє, що вона з імовірністю 95% відібʼє радянський ПТУР і на 50% сучасні бронебійні снаряди. На Twardy встановили ізраїльський нічний приціл, словацький стабілізатор, лазерний далекомір і балістичний обчислювач. Основними операторами PT-91 є Польща й Малайзія, але на тлі війни росії проти України польська армія проводить поступове переозброєння.