Батько Новака Джоковича не відвідає півфінал Australian Open — після фото з російським прапором
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Батько сербського тенісиста Новака Джоковича Срджана заявив, що не відвідає півфінал сина у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу після того, як його помітили із уболівальниками, які тримають російські прапори.
Про це повідомляє AFP.
Своє рішення він пояснив тим, що «хоче уникнути подальших поразок».
Перед цим посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав тенісних чиновників позбавити Срджана Джоковича акредитації на Australian Open. Мірошниченко також закликав Джоковича особисто вибачитися та прояснити свою позицію щодо російського вторгнення в Україну.
«Він повинен вибачитися за те, що сталося, і засудити вторгнення росії в Україну», — зазначив посол.
- Після гри в чвертьфіналі 25 січня Джоковича та росіянина Андрія Рубльова зʼявилось відео, на якому Срджан Джокович позує на фото з чоловіком, який тримав російський прапор з портретом путіна і був одягнений у футболку з символом Z. Крім цього, на самій грі вболівальники вивісили російський прапор із портретом путіна.