Bloomberg: МВФ розглядає надання допомоги Україні на $16 мільярдів протягом кількох років
- Автор:
- Анна Холоднова
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Adam Nir / Unsplash
Міжнародний валютний фонд розглядає багаторічний пакет допомоги для України вартістю $16 мільярдів.
Про це виданню Bloomberg повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.
Успішна реалізація цієї програми залежитиме від кількох умов, зокрема від схвалення країн «Великої сімки», донорів і кредиторів України. План також вимагатиме внести зміни до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики Україні. Київському уряду потрібно буде взяти на себе зобовʼязання щодо низки реформ та успішно завершити чотиримісячну програму МВФ, яку затвердили минулого року.
У разі схвалення програма вартістю $14—16 мільярдів доларів діятиме від трьох до чотирьох років. Вона передбачатиме виплату від 5 до 7 мільярдів у перший рік.
Співрозмовники Bloomberg мають надію, що план узгодять до кінця березня, а перший транш у найкращому випадку надійде вже у квітні. Також очікують, що це допоможе збільшити фінансову підтримку України з боку державних і приватних кредиторів.
- 14 грудня 2022 року Україна отримала третій та останній транш у межах восьмої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Загальне фінансування за цією програмою становило €5 мільярдів. Перший транш на €2 мільярди Україна отримала в жовтні, другий — €2,5 мільярда — у листопаді, а третій — €500 мільйонів — у грудні.
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- 17 січня Євросоюз оголосив про надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги на €3 мільярди.