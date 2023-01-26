Bloomberg: МВФ розглядає надання допомоги Україні на $16 мільярдів протягом кількох років

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Міжнародний валютний фонд розглядає багаторічний пакет допомоги для України вартістю $16 мільярдів.

Про це виданню Bloomberg повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.

Успішна реалізація цієї програми залежитиме від кількох умов, зокрема від схвалення країн «Великої сімки», донорів і кредиторів України. План також вимагатиме внести зміни до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики Україні. Київському уряду потрібно буде взяти на себе зобовʼязання щодо низки реформ та успішно завершити чотиримісячну програму МВФ, яку затвердили минулого року.

У разі схвалення програма вартістю $14—16 мільярдів доларів діятиме від трьох до чотирьох років. Вона передбачатиме виплату від 5 до 7 мільярдів у перший рік.

Співрозмовники Bloomberg мають надію, що план узгодять до кінця березня, а перший транш у найкращому випадку надійде вже у квітні. Також очікують, що це допоможе збільшити фінансову підтримку України з боку державних і приватних кредиторів.