Уряд Нідерландів рекомендував чиновникам не користуватися TikТok

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Flickr / Solen Feyissa

Уряд Нідерландів порадив державним службовцям не використовувати китайський застосунок TikТok.

Про це виданню Politico повідомили представники нідерландського уряду.

Як у США, так і в Європейському Союзі стурбовані, що дані користувачів TikТtоk не є конфіденційними. Попри це китайський додаток досить популярний у Нідерландах, де ним користуються 3,5 мільйона людей. Речник Міністерства загальних справ уточнив, що ця порада не змушує чиновників видалити застосунок з телефонів і стосується лише урядових комунікацій.

У TikTok заявили, що відкриті для взаємодії з урядом Нідерландів, щоб «розвінчати неправильні уявлення та пояснити, як ми забезпечуємо безпеку як нашої спільноти, так і їхніх даних».

У листопаді Міністерство загальних справ Нідерландів уже рекомендувало припинити використовувати TikТok у роботі уряду, доки політика захисту даних програми не зміниться.

Одним з найзапекліших критиків TikТok у Європі є президент Франції Емманюель Макрон, який назвав застосунок «оманливо невинним» і причиною «справжньої залежності» серед користувачів, а також джерелом російської дезінформації.