Уряд Нідерландів рекомендував чиновникам не користуватися TikТok
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- Анна Холоднова
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Flickr / Solen Feyissa
Уряд Нідерландів порадив державним службовцям не використовувати китайський застосунок TikТok.
Про це виданню Politico повідомили представники нідерландського уряду.
Як у США, так і в Європейському Союзі стурбовані, що дані користувачів TikТtоk не є конфіденційними. Попри це китайський додаток досить популярний у Нідерландах, де ним користуються 3,5 мільйона людей. Речник Міністерства загальних справ уточнив, що ця порада не змушує чиновників видалити застосунок з телефонів і стосується лише урядових комунікацій.
У TikTok заявили, що відкриті для взаємодії з урядом Нідерландів, щоб «розвінчати неправильні уявлення та пояснити, як ми забезпечуємо безпеку як нашої спільноти, так і їхніх даних».
У листопаді Міністерство загальних справ Нідерландів уже рекомендувало припинити використовувати TikТok у роботі уряду, доки політика захисту даних програми не зміниться.
Одним з найзапекліших критиків TikТok у Європі є президент Франції Емманюель Макрон, який назвав застосунок «оманливо невинним» і причиною «справжньої залежності» серед користувачів, а також джерелом російської дезінформації.
- 15 грудня 2022 року Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам, а 28 грудня Палата представників Конгресу заборонила встановлювати додаток соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
- 23 грудня 2022 року материнська компанія платформи TikTok ByteDance визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.