Німецький концерн збільшив виробничі потужності, щоб забезпечити Україну боєприпасами для Leopard 2

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Getty Images / «Бабель»

Німецький оборонний концерн Rheinmetall має можливість надати Україні велику кількість боєприпасів для сучасних бойових танків Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять ЗСУ.

Про це заявили в концерні, відповідаючи на запит газети Rheinische Post.

Для цього концерн збільшив виробничі потужності, зокрема виробництво великокаліберних боєприпасів.

У Rheinmetall також зазначили, що вклали і продовжують вкладати значні кошти в збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей.

«Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами», — наголосили представники оборонного підприємства.

За їхніми словами, збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби в боєприпасах як Бундесверу, так і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.

25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. А також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.