Норвегія передасть Україні танки Leopard 2A4
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NRK
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам підтвердив, що його країна відправить танки Leopard в Україну.
Про це він сказав в інтервʼю NRK.
За його словами, це будуть Leopard 2A4. Скільки таких машин передадуть українцям, керівник норвезького оборонного відомства не уточнив.
«Це має бути підкріплено навчанням українських військових і фінансуванням. Загалом, ми повинні якомога краще підтримувати Україну в оборонному бою», — сказав Грам.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. А також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.