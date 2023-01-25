Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для рф

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Австралія приєдналася до країн, які допомагатимуть створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів росіян в Україні.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

«Австралія приєдналася до основної групи партнерів, зокрема до Франції та Великої Британії, щоб гарантувати, що керівництво росії буде притягнуто до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну», — зазначила вона.