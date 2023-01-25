Зеленський посилив санкції проти екснардепа Новинського та ще девʼяти представників УПЦ МП
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Вадим Новинский / Facebook
Президент Володимир Зеленський посилив санкції проти екснардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, а також ще восьми представників УПЦ МП. На них наклали додаткові обмеження.
Про це йдеться в указі президента № 43/2023.
До обмежень від 1 грудня додали два нові пункти — про заборону дій та операцій із цінними паперами, а також про припинення культурного, наукового та освітнього співробітництва.
У попередній версії санкцій на цих 10 людей наклали 12 обмежень, а в новій версії — вже 14.
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