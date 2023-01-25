В Іспанії затримали пенсіонера, який надсилав закривавлені листи до українського посольства

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В Іспанії, у муніципалітеті Міранда-де-Ебро затримали 74-річного чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів із вибухівкою, зокрема на адресу посольства України.

Про це повідомляє El Pais.

Чоловіка вважають відправником щонайменше шести листів. Серед одержувачів були прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.

За даними ЗМІ, іспанець діяв самостійно і не був пов’язаний із жодною політичною або екстремістською групою. Він працював чиновником міської ради міста Віторія (Країна Басків).

За даними ЗМІ, заарештований чоловік, громадянин Іспанії, нібито діяв сам і не повʼязаний із жодною групою. Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання в Бургосі.

У січні цього року The New York Times писала, що в США та Європі покладають відповідальність на росію за масову розсилку листів із вибухівкою та закривавленими очима тварин. Особливу увагу в Іспанії зосередили на «Російському імперському русі» — радикальному угрупуванні, яке має членів і партнерів по всій Європі, а також навчальні центри військового типу в Санкт-Петербурзі. МЗС України повідомляло, що з листопада по грудень минулого року такі листи отримали щонайменше 12 українських посольств. Також подібні листи отримували відомства країн, які постачають Україні зброю.