В Іспанії затримали пенсіонера, який надсилав закривавлені листи до українського посольства
- Автор:
- Софія Телішевська
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ev / Unsplash
В Іспанії, у муніципалітеті Міранда-де-Ебро затримали 74-річного чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів із вибухівкою, зокрема на адресу посольства України.
Про це повідомляє El Pais.
Чоловіка вважають відправником щонайменше шести листів. Серед одержувачів були прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.
За даними ЗМІ, іспанець діяв самостійно і не був пов’язаний із жодною політичною або екстремістською групою. Він працював чиновником міської ради міста Віторія (Країна Басків).
За даними ЗМІ, заарештований чоловік, громадянин Іспанії, нібито діяв сам і не повʼязаний із жодною групою. Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання в Бургосі.
У січні цього року The New York Times писала, що в США та Європі покладають відповідальність на росію за масову розсилку листів із вибухівкою та закривавленими очима тварин. Особливу увагу в Іспанії зосередили на «Російському імперському русі» — радикальному угрупуванні, яке має членів і партнерів по всій Європі, а також навчальні центри військового типу в Санкт-Петербурзі. МЗС України повідомляло, що з листопада по грудень минулого року такі листи отримали щонайменше 12 українських посольств. Також подібні листи отримували відомства країн, які постачають Україні зброю.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.