Гроссі: МАГАТЕ не виявило зброї на українських АЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в Європейському парламенті заявив, що МАГАТЕ не виявило військового обладнання на українських атомних електростанціях.
Гроссі повідомив, що агентство забезпечило постійну присутність на всіх українських ядерних обʼєктах, і він наказав у вівторок провести інспекції, щоб зʼясувати, чи містять якісь із них військове обладнання.
«Результат цих перевірок був негативним», — сказав він.
За словами Гроссі, це уже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло розвінчати російські звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, що відбуваються на цих обʼєктах. Він мав на увазі фейки росіян про «брудну бомбу».
- Російські пропагандисти та міністр оборони рф Шойгу поширювали інформацію про те, що нібито Україна планує підірвати на своїй території так звану «брудну бомбу» — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії Шойгу говорив із міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він також розповідав їм про «брудну бомбу», яку нібито готує Україна.
- Заяви росії розкритикували, проте запросили МАГАТЕ до України для перевірки обʼєктів. 31 жовтня інспектори МАГАТЕ почали перевірки.
- 13 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що найближчим часом направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Вони працювали на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській та на Чорнобильській АЕС.