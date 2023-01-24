Гроссі: МАГАТЕ не виявило зброї на українських АЕС

Новини

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в Європейському парламенті заявив, що МАГАТЕ не виявило військового обладнання на українських атомних електростанціях.

Гроссі повідомив, що агентство забезпечило постійну присутність на всіх українських ядерних обʼєктах, і він наказав у вівторок провести інспекції, щоб зʼясувати, чи містять якісь із них військове обладнання.

«Результат цих перевірок був негативним», — сказав він.

За словами Гроссі, це уже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло розвінчати російські звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, що відбуваються на цих обʼєктах. Він мав на увазі фейки росіян про «брудну бомбу».