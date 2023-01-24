Хабар у $400 тисяч: Колишнього заступника міністра з розвитку громад та територій Василя Лозинського відправили під домашній арешт

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Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського у справі про отримання $400 тисяч хабаря.

Підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у дачі хабаря, уже арештували.

21 січня стало відомо, що заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського затримали. За даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, він отримав хабар у $400 тисяч. Журналісти зазначали, що чиновник мав отримати відкат у розмірі $400 тисяч на закупівлі генераторів. Загальна сума тендеру становила 1,8 мільярда гривень.