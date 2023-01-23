Reuters: ЄС схвалив військову допомогу Україні на €500 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз вирішив надати додаткову військову допомогу Україні на €500 мільйонів.
Про це пише Reuters.
За даними джерел агентства, країни погодили цей транш під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Пакет на €500 мільйонів схвалили разом із додатковими €45 мільйонами на нелетальне обладнання для тренувальної місії українських військових у Євросоюзі. Про це Reuters сказав дипломат ЄС. Два інші джерела після закритих переговорів міністрів підтвердили цю інформацію.
Угорщина теж схвалила допомогу для України, але висловилася проти посилення санкцій щодо росії, особливо якщо вони обмежать співпрацю Будапешту з Москвою в ядерній енергетиці.
«Усі рішення, які можуть продовжити війну або призвести до потенційної ескалації, суперечать нашим інтересам. Доведено, що санкції заводять Європу у глухий кут», — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, щоб відтермінувати відповідь уряду про поставки танків Leopard Україні.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 22 січня заявив, що країни-союзники створять меншу коаліцію, яка буде готова поділитися сучасними танками, якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard 2.
- За даними Reuters, прибувши на зустріч у Брюсселі, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відмовилася коментувати слова Моравецького, але сказала, що Берлін не стоятиме на шляху Польщі. За її словами, важливо «зробити все можливе, щоб захистити Україну».