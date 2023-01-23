Суд відмовився відсторонити від посади мера Полтави Мамая
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Олександр Мамай
Київський районний суд Полтави відмовився відсторонити від посади мера міста Олександра Мамая.
Про це сам Мамай розповів журналістам після засідання суду, пише «Суспільне».
Засідання тривало понад дві години. Прокурори просили відсторонити Мамая від посади. Однак суд вирішив цього не робити.
Перед цим 20 січня Київський районний суд Полтави не обрав запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Прокуратура просила взяти його під варту.
- 29 грудня 2022 року Олександру Мамаю повідомили про підозру в розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
- Ще у 2021 році мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази сайту «Миротворець» за висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ». Тоді він заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у 2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.