Суд відмовився відсторонити від посади мера Полтави Мамая

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Київський районний суд Полтави відмовився відсторонити від посади мера міста Олександра Мамая.

Про це сам Мамай розповів журналістам після засідання суду, пише «Суспільне».

Засідання тривало понад дві години. Прокурори просили відсторонити Мамая від посади. Однак суд вирішив цього не робити.

Перед цим 20 січня Київський районний суд Полтави не обрав запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Прокуратура просила взяти його під варту.