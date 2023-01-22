NYT: Листи з вибухівкою в Іспанії відправляла ультраправа організація за вказівкою росії

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Dimitry B. / Flickr

У США та Європі вважають, що за надсиланням листів із вибухівкою на адресу українського посольства в Іспанії, а також до канцелярії премʼєра, Міноборони, компанії з виробництва зброї та інших стоїть російська розвідка. Вона доручили зробити це ультраправим організаціям.

Про це пише The New York Times.

Останніми тижнями слідство в Іспанії зосередило свою увагу на «Російському імперському русі» — радикальному угрупуванні, яке має членів і партнерів по всій Європі, а також навчальні центри військового типу в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Держдепартамент США визнав глобальною терористичною організацією, як вважають, має звʼязки з російськими спецслужбами. Важливі члени групи перебували в Іспанії, і місцева поліція відстежила їхні звʼязки з ультраправими іспанськими організаціями.

Офіційні особи США кажуть, що російські офіцери, які керували цією кампанією, схоже, мали намір заскочити зненацька європейські уряди і, можливо, перевіряли свої звʼязки в Європі на випадок, якщо Москва вирішить загострити конфлікт.

Очевидна мета акції полягала в тому, щоб показати, що росія та її маріонетки можуть завдавати терористичних ударів по всій Європі, зокрема у столицях держав-членів НАТО, які допомагають Україні захищатися.