Під час обшуку в будинку Байдена знову знайшли секретні документи
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Під час обшуку в будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер Міністерство юстиції виявило ще шість документів з грифом секретності.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву адвоката президента Боба Бауера.
За його словами, деякі секретні документи та супутні матеріали стосуються періоду, коли Джо Байден представляв Делавер у Сенаті — з 1973 по 2009 рік. Інші документи — часів його роботи віцепрезидентом в адміністрації Обами з 2009 по 2017 рік. Із будинку також вилучили кілька нотаток, зроблених Байденом на посаді віцепрезидента.
Обшук тривав понад 12 годин. Байден сам запропонував провести обшук усього свого будинку, але під час процедури ані його, ані першої леді Джилл Байден там не було.
- У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла в його колишньому офісі потенційно секретні документи. Тепер їх розглядає Міністерство юстиції США.
- Серед секретних документів, знайдених у колишньому офісі президента США Джо Байдена, є записи розвідки США та матеріали брифінгів, які стосувалися України, Ірану та Великої Британії.
- Ще одну партію секретних державних документів, які мали б зберігатися в Національному архіві, знайшли в особистому маєтку президента США Джо Байдена в штаті Делавер.
- Серед близько 10 матеріалів, знайдених у закритій шафі аналітичного центру «Пенн Байден», були файли під грифом «цілком таємно», а в будинку американського президента в штаті Делавер таких документів не було. У Білому домі заявили, що ці файли загубили випадково і що адміністрація повністю відкрита для співпраці під час розслідування. Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора для розслідування цієї справи.
- За словами самого Джо Байдена, він не знав про те, що секретні документи перебували у його приватному кабінеті після того, як він залишив посаду віцепрезидента. Він додав, що його адвокати «зробили те, що мали зробити» — негайно зателефонували в Національний архів.