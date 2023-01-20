Офіс президента підтвердив звільнення Олексія Арестовича. Позаштатних радників в ОП лишилось десять

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Олексій Арестович офіційно вже не є позаштатним радником Офісу президента України.

ОП у відповідь на запит «Бабеля» надав оновлений повний перелік позаштатних радників.

У списку Олександр Закорецький, Михайло Черненок, Андрій Петрів, Сергій Сімак, Вікторія Страхова, Ігор Веремій, Довидас Віткаускас, Владислав Власюк, Маркіян Ключковський та Вікторія Шторм.

У серпні минулого року серед позаштатних радників був Артем Шило. У новому списку його вже немає.