Франція планує збільшити оборонний бюджет на понад €100 мільярдів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Президент Франції Емманюель Макрон 20 січня запропонував збільшити військові витрати більш ніж на чверть — на понад €100 мільярдів.
Про це пише Reuters.
Макрон хоче запланувати оборонний бюджет на 2024—2030 роки на рівні €413 мільярдів. Для порівняння, на 2019—2025 роки на військові витрати закладали €295 мільярдів.
Якщо це ухвалять, річний військовий бюджет зросте в середньому на 28,5% — з €49,2 мільярда до €68,8 мільярда на рік.
За словами Макрона, Франція інвестуватиме значні кошти в безпілотники та військову розвідку. Він також додав, що країна посилить можливості реагувати на кібератаки та підвищить свій військовий потенціал.
Зокрема, Франція зверне особливу увагу на власну військову присутність на заморській території, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, де виникають нові загрози, зазначив президент Макрон.
- Видання Politico з посиланням на власні джерела писало, що Франція розглядає можливість постачання Україні танків Leclerc, а міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню зазначив, що його країна планує передати Україні бойові броньовані машини AMX 10-RC протягом двох місяців.