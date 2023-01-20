Чехія та Словаччина теж готові передати Україні свої танки Leopard
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Уряди Чехії та Словаччини теж готові передати Україні свої танки Leopard. Вони очікують на дозвіл від Німеччини.
Про це з посиланням на джерела пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ці країни вже передавали Україні свої старі радянські танки. Натомість Німеччина мала замінити їх своїми сучасними танками Leopard 2A4.
Водночас Чехія та Словаччина пропонують поки відмовитися від цих німецьких поставок і передати танки, які призначалися для їхніх армій, Україні. Загалом йдеться про приблизно 30 танків Leopard. Деякі з них у грудні прибули до цих країн, а їхні екіпажі почали навчання.
Німеччина планувала постачати по два танки на місяць і взяти на себе всі витрати на ремонт і модернізацію.
- 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. За стандартами НАТО, танкова рота — це 14 машин, хоча сам Дуда точну кількість не назвав.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина цього тижня оголосить про рішення передати Україні танки. Ідеться про німецькі Leopard. Перед цим британський премʼєр Ріші Сунак підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.
- 18 січня депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони. Очікується, що Німеччина озвучить своє рішення під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня.