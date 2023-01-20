Меру Полтави Олександру Мамаю не обрали запобіжний захід

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Київський районний суд Полтави не обрав запобіжний захід міському голові Олександру Мамаю. Прокуратура просила взяти його під варту.

Про це повідомляє пресслужба райсуду.

Закрите судове засідання для обрання запобіжного заходу відбулося 29 січня, але суд відхилив клопотання прокуратури про взяття Мамая під варту.

Меру не обрали жодного іншого запобіжного заходу, навіть особистого зобовʼязання.

Прокуратура планує оскаржити це рішення. На підготовку скарги є 5 днів.