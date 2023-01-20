Меру Полтави Олександру Мамаю не обрали запобіжний захід
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Олександр Мамай
Київський районний суд Полтави не обрав запобіжний захід міському голові Олександру Мамаю. Прокуратура просила взяти його під варту.
Про це повідомляє пресслужба райсуду.
Закрите судове засідання для обрання запобіжного заходу відбулося 29 січня, але суд відхилив клопотання прокуратури про взяття Мамая під варту.
Меру не обрали жодного іншого запобіжного заходу, навіть особистого зобовʼязання.
Прокуратура планує оскаржити це рішення. На підготовку скарги є 5 днів.
- 29 грудня 2022 року Олександру Мамаю повідомили про підозру в розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
- Ще у 2021 році мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази сайту «Миротворець» за висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ». Тоді він заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у 2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.