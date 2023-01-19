Французький суд переніс слухання про екстрадицію Жеваго до України — не встигли перекласти документи

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Апеляційний суд французького міста Шамбері переніс на 2 лютого слухання у справі про екстрадицію до України бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє видання Le Dauphiné libéré.

Слухання перенесли на прохання захисту та прокурора.

Річ у тім, що деякі документи у справі все ще чекають на переклад, а паризькі адвокати відповідача не змогли бути присутніми на слуханнях через транспортний страйк.

До 2 лютого Жеваго залишиться під судовим наглядом.