США планують почати передавати Україні конфісковані російські активи найближчими місяцями
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів через Держдеп.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директора оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамса.
Конгрес США 22 грудня ухвалив закон про державний бюджет на 2023 рік. Президент Джо Байден підписав його. У законі Міністерству юстиції дозволили через державного секретаря передавати конфісковані російські кошти на користь України.
За словами Адамса, під це правило не підпадають активи, вилучені через порушення експортного контролю.
«Це не «срібна куля», але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі [конфіскованих активів] від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями», — зазначив він.
- 23 вересня 2022 року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на полях Генасамблеї ООН розповів журналістам, що на Заході заморожено російських активів на $300—500 мільярдів. Наразі Україна лобіює ухвалення нової міжнародної угоди, яка сприятиме конфіскації цих активів для відбудови української держави.
- Європейський Союз разом із партнерами також хоче розробити план конфіскації заморожених російських активів. Потім їх хочуть передати Україні, щоб компенсувати збитки, завдані російським вторгненням.
- Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації російських активів. Уряд країни планує в січні представити юридичний план вилучення активів, заявив представник Міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.