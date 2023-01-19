Премʼєр Польщі: Німеччина боїться реекспорту Leopard 2 в Україну, як «диявол — святої води».

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Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина боїться реекспорту Leopard 2 в Україну, як «диявол — святої води».

«Я помірно скептик, помірно песиміст, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води», — цитує агенція Reuters слова Моравецького.

Кілька європейських країн, зокрема Польща та Фінляндія, висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard, проте досі не отримали на це німецької згоди.

Моравецький також заявив, що «вчинить так, як треба» у разі відмови Німеччини на реекспорт.

«Ймовірно, у лютому, згідно з різними експертними оцінками та аналізами, путін готується до чергового наступу. До того часу українці повинні переозброїтися та поповнити свої ресурси там, де з ладу виведені танки чи БМП», — наголосив він.