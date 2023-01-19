Ізраїль збільшить гуманітарну допомогу для України — про поставки зброї все ще не йдеться
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що його країна планує посилити допомогу для України в гуманітарній та інших сферах.
«У нашому першому дзвінку Елі Коен і я обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо нарощування гуманітарної допомоги та сприяння в інших сферах», — розповів Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, США домовилися про постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.
- Від 24 лютого Ізраїль надавав Україні винятково гуманітарну допомогу у великих обсягах. 19 жовтня міністр оборони Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, однак Ізраїль не планує постачати українцям зброю.
- 13 січня посол України Євген Корнійчук повідомив, що Ізраїль передасть українській стороні технології, повʼязані з розумним оповіщенням про ракетні атаки та дрони. При цьому він додав, що також існує безліч проєктів, які публічно коментувати поки що не можна.