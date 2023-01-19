Польща може передати Україні танки Leopard, не чекаючи згоди Німеччини

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Польща може самостійно ухвалити рішення про постачання Україні танків Leopard, не чекаючи дозволу Німеччини.

Про це заявив польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький в інтервʼю Polsat.

«Згода [Німеччини] — це вторинне. Або ми цю згоду отримаємо, або зробимо все самостійно. Тут найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші країни якнайшвидше запропонували свої сучасні танки та важку техніку. Від цього може залежати здатність відстоювати свободу в Україні, отже, і безпека всієї Європи», — сказав Моравецький.

Він додав, що згідно з оцінками експертів, росія готується до чергового наступу в лютому. «До того часу українці мають переозброїтися та поповнити свої ресурси там, де з ладу виведено танки чи БМП. Тому для нас так важливо разом комплектувати сучасні танкові бригади в рамках діяльності країн Західної Європи», — підкреслив Моравецький.

Премʼєр запевнив, що Польща продовжуватиме «підштовхувати офіс канцлера та Німеччину», щоб ті якнайшвидше відповіли на польську пропозицію передати Україні танки.