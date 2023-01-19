Politico: Франція розглядає можливість відправити в Україну танки Leclerc

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Франція розглядає можливість постачання Україні танків Leclerc.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Таким чином французи хочуть підштовхнути Німеччину до поставок Україні танків Leopard. «Ця тема складна і ще не вирішена в Парижі. Але ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французько-німецької групи», — сказав виданню один із французьких чиновників.

Leclerc — основний бойовий танк французької армії. Його створив концерн GIAT в 1980-і роки для заміни танка AMX-30. Серійне виробництво розпочали в 1992 році, загалом до 2007 року випустили приблизно 800 одиниць. Половина з них перебуває на озброєнні Франції, половина — Обʼєднаних Арабських Еміратів.