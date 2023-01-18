ЗМІ: Росія перекидає в Білорусь солдатів у залізничних цистернах
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Київська міська прокуратура
Росія використовує залізничні цистерни для перекидання військовослужбовців до Білорусі.
Про це повідомляє «Наша Ніва».
За даними джерел видання, всередині цистерн перевозять людей. Таким чином росіяни вводять в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до Білорусі, наразі невідомо.
Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, аніж було 24 лютого на початку вторгнення.
Однак інформація «Нашої Ніви» про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у Білорусі може бути більшою.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.
- Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевняв, що навколо Києва створили потужну систему оборони з кількох рубежів, загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Українські війська мають достатньо сил і засобів, аби захистити столицю.