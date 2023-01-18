NBC: Перед стартом передвиборчої кампанії Трамп повернеться у Twitter та Facebook

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Колишній президент США Дональд Трамп перед наступними виборами глави держави планує повернутися до соцмереж Twitter та Facebook.

Про це повідомляє NBC News.

Повернувши доступ до його облікового запису у Twitter, команда Трампа офіційно звернулася до материнської компанії Facebook з проханням розблокувати його там обліковий запис. Сторінку заморозили після спроби прихильників Трампа захопити Капітолій 6 січня 2021 року.

Представник компанії Meta відмовився коментувати прохання Трампа, зазначивши, що компанія «оголосить рішення найближчими тижнями відповідно до процесу, який ми виклали».

«Трамп, ймовірно, повернеться до Twitter. Питання лише в тому, як і коли», — сказав один з близьких до експрезидента республіканців. Інша довірена особа Трампа, яка також не захотіла розголошувати свою особу, розповідаючи про розмови з ним, сказала, що Трамп шукав причину для повернення до Twitter і що радники його передвиборної кампанії зараз розглядають ідеї для його першого твіту.

Видання зазначає, що плани Трампа розширити свою присутність у соціальних мережах також говорять й про аудиторію у заснованій ним соцмережі Truth Social. Там у Трампа трохи більш як 4,8 мільйона підписників, у порівнянні з майже 88 мільйонами в Twitter і 34 мільйонами у Facebook.