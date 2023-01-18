Українці зможуть дізнатися про долю зниклих безвісти через омбудсмена

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Марієнко Андрій / УНІАН

Відтепер українці можуть звертатися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щоб дізнатися долю зниклих безвісти, які можуть перебувати в росії або на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець за підсумками переговорів з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.

Звернутися можна за телефоном гарячої лінії 0800-50-17-20, 044-299-74-08, або в інший спосіб, вказаний на сайті омбудсмена.