Європарламент офіційно закликав канцлера Німеччини дати Україні танки Leopard 2 і системи ППО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони.
Заклик затверджено сьогодні і опубліковано на сайті Європарламенту.
Депутати Європарламенту закликають до негайного розгортання сучасної зброї і протиповітряної оборони наступного покоління, закликають канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити основні бойові танки Leopard 2 в Україну", — йдеться у повідомленні.
Євродепутати також підкреслили, що всі диктатори світу дивляться, чим закінчиться війна в Україні, тому результат матиме значний вплив на їх поведінку на міжнародній арені.
- 17 січня Шольц заявив, що Німеччина обговорює з союзниками надання Україні танків Leopard 2.
- На 20 січня запланована чергова зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої 50 країн обговорять наступний етап військової допомоги Україні.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина та Велика Британія наступного тижня оголосять про рішення передати Україні західні танки. Ідеться про німецькі танки Leopard і британські Challenger 2. Британський премʼєр Ріші Сунак уже підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.