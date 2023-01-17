YASNO: Дефіцит в енергосистемі не спадає, екстрені відключення триватимуть і в середу
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Дефіцит електроенергії в українській системі залишається суттєвим, тож у середу обмеження будуть такими самими, що й у вівторок.
Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.
Для столиці обмеження споживання становили 952 МВт. «Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до планових, стабілізаційних. Графіки не діють», — пояснив гендиректор компанії.
За словами Коваленка, на середу прогнозовані обмеження залишаться такими ж, як були у вівторок, проте передбачити, чи вдасться розподілити їх за графіками, поки важко. Попри те що температура повітря в країні зросла протягом вихідних, що має призводити до зменшення дефіциту, обсяги споживання поки не падають. Коваленко припускає, що причиною є відкладене споживання, коли після відновлення постачання споживачі починають заряджати пристрої та закінчувати справи, які не встигли до відключення.
- У вівторок компанія «Укренерго» повідомила, що після останнього ракетного удару росіян в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. У шести областях України вже почалися аварійні відключення.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що від обстрілів постраждали обʼєкти енергоінфраструктури в шести областях — Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.