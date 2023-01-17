Науковці навчилися керувати блискавками за допомогою лазерів

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Tobias Franz / Flickr

Науковці вперше змогли керувати блискавками за допомогою лазерів під час експерименту у швейцарських горах. Ця технологія допоможе захистити від блискавок аеропорти та іншу інфраструктуру.

Про це пише The Guardian.

Науковці випромінювали потужні лазерні імпульси у грозові хмари на вершині швейцарської гори Сентіс. Там розташована телекомунікаційна вежа заввишки 124 м, у яку 100 разів на рік вдаряє блискавка. Вчені лазером відхиляли удари блискавки, створюючи легший шлях для електричного розряду.

«Металеві стрижні використовуються майже скрізь для захисту від блискавки, але площа, яку вони можуть захистити, обмежена кількома метрами або десятками метрів. Ідея полягає в тому, щоб розширити захист до кількох сотень метрів, якщо у нас буде достатньо енергії в лазері»,— сказав фізик з Політехнічної школи в Палезо Орельєн Хуар.

Вартість лазерної системи, порівняно з ціною простого металевого стрижня, досить висока. Але, на думку вчених, вона може більш надійно захистити критичну інфраструктуру та обладнання.