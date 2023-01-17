Міністр закордонних справ Австрії закликав «не перегибати палицю» щодо росії. В МЗС України відповіли

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APA

Голова МЗС Австрії Александер Шалленберг закликав зберігати почуття міри щодо росії та «не перегибати палицю» в обмеженнях проти росіян.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

«Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на візи для 144 мільйонів росіян», — сказав австрійський міністр закордонних справ і додав, що росія залишиться частиною європейської історії та культури.

«Жорстока загарбницька війна, яку розпалює росія, є божевіллям. Водночас ми також маємо думати про наступний день, наступний тиждень і наступні місяці. Тому що європейська архітектура безпеки так чи інакше повинна буде включати росію в майбутньому як постійного члена Ради безпеки ООН і як ядерну державу. Організацію з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) необхідно зберегти», — зазначив він.

У Міністерстві закордонних справ запросили главу МЗС Австрії відвідати Дніпро, де ракетний удар росіян забрав життя 44 людей.

«Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у звʼязку із цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару росії по багатоповерхівці. Або перед тими, близьких яких досі не знайшли під завалами», — сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що заклики продовжувати діалог з росією, поважати її історію та культуру посилюють почуття безкарності Кремля і сприймаються ним виключно як запрошення продовжувати геноцид українців.