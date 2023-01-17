Федоров: Проєкт «Армія дронів» законтрактував 1 600 дронів для ЗСУ

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У рамках проєкту «Армія дронів» для Збройних сил вдалося законтрактувати 1 600 безпілотників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Завдяки проєкту «Армія дронів» в рамках платформи UNITED24 ми забезпечуємо наших військових найкращими «пташками» та стимулюємо розвиток українських виробників БпЛА. За сім місяців проєкту за запитом військових вже законтрактовано майже 1 600 дронів на 3,3 млрд грн», — сказав Федоров.

За його словами, частина з них — це дрони українських виробників. На думку Федорова, ринок українських БпЛА має великий потенціал. Тому уряд працює над тим, щоб підтримати вітчизняних виробників, спростивши бюрократичні завади. Це дозволить бізнесу розвиватися та масштабуватися ще швидше.