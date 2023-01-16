Підсанкційний Вадим Новинський передав у траст активи Smart Holding

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Вадим Новинский / Facebook

Позбавлений мандата екснардеп Вадим Новинський вирішив передати активи своєї компанії у траст. Ідеться про інвестиційно-промислову групу Smart Holding.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На початку грудня минулого року Рада національної безпеки та оборони ввела проти Новинського санкції.

Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust уклали в листопаді 2022 року. Їх вже зареєструвала Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами виступили висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

Відтак, довірчі особи (трасти) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами групи.

Тепер Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не контролює діяльність групи та її процеси.

Там зазначили, що Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні компанії, вирішив «сконцентрувати свою активність на приватних інтересах».