Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines отримала дозвіл на рейси. Перший вантаж вирушить навесні

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Авіакомпанія Supernova Airlines компанії «Нова пошта» отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Він дозволяє розпочати власні вантажні авіарейси. Перший запланували на весну 2023 року.

Про це повідомили в пресслужбі «Нової пошти».

Зараз авіакомпанія активно розбудовує власний повітряний флот. Supernova Airlines вже має два АН-26, які взяла в лізинг.

Після закінчення війни авіарейси «Нової пошти» вирушатимуть з українських міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів», а поки українське небо закрите для польотів, рейси Supernova Airlines вилітатимуть з найближчих до України європейських аеропортів.