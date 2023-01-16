«Укренерго»: Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Аварійні відключення діють у чотирьох областях України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Через російські обстріли електростанцій та початок робочого тижня дефіцит в енергосистемі суттєво зріс.
Про це повідомляє «Укренерго».
Через перевищення лімітів на споживання електрики вже з 09:00 16 січня запровадили аварійні відключення в чотирьох областях України, а з 10:00 – у п’яти. Аварійні відключення світла можливі також в інших регіонах.
Ситуацію ускладнює вітер та обледеніння дротів. У центральній частині України є відключення через пошкодження в розподільчих електромережах.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що від обстрілів постраждали обʼєкти енергоінфраструктури в шести областях — Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.