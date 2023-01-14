У Кривому Розі російська ракета вбила одну людину й одну поранила

Новини

Facebook / Валентин Резніченко

У Кривому Розі під час масованої ракетної атаки росіян 14 січня загинула одна людина. Також є один поранений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російська ракета пошкодила житлові будинки. На місці удару працюють екстрені служби.

Facebook / Валентин Резніченко