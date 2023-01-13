Міноборони США випустило звіт про НЛО за минулий рік

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Міністерство оборони США опублікувало звіт про неідентифіковані літаючі обʼєкти (НЛО) за 2022 рік.

Протягом року військові зафіксували 510 повітряних обʼєктів. З них вдалося розпізнати 366. Це були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети та птахи. Не змогли ідентифікувати 171 обʼєкт.

«Деякі з неопізнаних обʼєєктів, імовірно, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості та вимагають подальшого аналізу», — ідеться в повідомленні.

Інформацію про повітряні обʼєкти збирали від різних агентств розвідувальної спільноти, органів військової розвідки, Федерального управління цивільної авіації, Національного управління океанографії та атмосфери, Міністерства енергетики та NASA.