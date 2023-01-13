НОК офіційно затвердив відставку спортивних функціонерів Шевченка, Суркіса та Шуфрича. Вони самі подали заяви
- Автор:
- Софія Телішевська
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Національний олімпійський комітет України відправив у відставку спортивних функціонерів, які самостійно подали відповідні заяви. Ідеться про Жана Беленюка, Георгія Зубка, Євгена Проніна, Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Андрія Кожемʼякіна.
У голосуванні взяли участь 107 людей, з яких 100 проголосували за, один — проти, а шестеро утрималися.
- У листопаді 2022 року за підсумками виборів президентом НОК став чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, а до складу організації увійшли депутати забороненої в Україні партії ОПзЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.
- На тлі ситуації від посади віцепрезидента організації відмовився Андрій Шевченко, а зі складу вийшли Жан Беленюк та виконувач обовʼязків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.