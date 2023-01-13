НОК офіційно затвердив відставку спортивних функціонерів Шевченка, Суркіса та Шуфрича. Вони самі подали заяви

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Національний олімпійський комітет України відправив у відставку спортивних функціонерів, які самостійно подали відповідні заяви. Ідеться про Жана Беленюка, Георгія Зубка, Євгена Проніна, Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Андрія Кожемʼякіна.

У голосуванні взяли участь 107 людей, з яких 100 проголосували за, один — проти, а шестеро утрималися.