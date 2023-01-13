У США демократи просять Байдена анулювати візу експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару
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- Анна Холоднова
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Ricardo Moraes-Pool / Getty Images
У США представники Демократичної партії звернулися до президента Джо Байдена з проханням анулювати візу експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару.
Про це повідомляє Reuters.
Члени Палати представників США надіслали листа із закликом до адміністрації президента підтримати демократію та верховенство права в Бразилії.
«Крім того, ми не повинні дозволити пану Болсонару чи будь-яким іншим колишнім бразильським чиновникам знайти притулок у Сполучених Штатах, щоб уникнути правосуддя за будь-які злочини, які вони могли вчинити під час перебування на посаді», — йдеться в листі.
Болсонару прилетів до американського штату Флорида замість того, щоб бути присутнім на інавгурації Лули да Сілви, який переміг на виборах. Згодом Болсонару заявив у соціальних мережах, що повернеться до Бразилії раніше запланованого терміну з медичних причин.
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