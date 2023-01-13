Українській військові прибули на навчання до Іспанії. Частина з них освоюватиме установки Hawk

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В Іспанію прибула група з 225 українців, які, зокрема, освоюватимуть систему протиповітряної оборони Hawk. Підготовка триватиме в рамках місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Програма військового вишколу розрахована для 400 українців кожні два місяці, і це вже друга група, яка прибула до країни.

Міноборони країни зазначило, що 20 осіб із цієї групи пройдуть навчання з системами ППО Hawk, які Іспанія пообіцяла надати Україні в кількості шести одиниць.

Більшість прибулих військовослужбовців не мають військового досвіду й пройдуть базову підготовку, зокрема допомогу пораненим і способи захисту від мін-пасток.