Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив свою першу екзопланету. Вона на кілька сотень градусів тепліша за Землю
- Автор:
- Анна Холоднова
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ESA / NASA
Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив нову екзопланету LHS 475 b. Вона розташована за межами Сонячної системи і має майже такий самий розмір, як Земля.
Про це пише CNN.
Скелясте небесне тіло знаходиться на відстані 41 світлового року від Землі в сузір’ї Октанса. Про відкриття нової планети оголосили 11 січня на 241-му засіданні Американського астрономічного товариства в американському Сіетлі.
Влітку астрономи матимуть ще один шанс знову спостерігати за цією планетою. Науковці планують проаналізувати її на присутність атмосфери. Дані «Джеймса Вебба» свідчать, що LHS 475 b на кілька сотень градусів тепліша за Землю.
Кожні два земних дні планета робить один оберт навколо свого червоного карлика. Температура цієї зірки вдвічі нижча, ніж Сонця, тож цілком можливо, що LHS 475 b може мати атмосферу, незважаючи на близькість до зірки.
Також за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» науковці зазирнули всередину NGC 346 — області зореутворення, розташованої у карликовій галактиці під назвою Мала Магелланова Хмара.
На новому зображенні «Джеймса Вебба» видно, як новоутворені зірки втягують газ і пил із навколишньої молекулярної хмари. Цей матеріал сприяє формуванню зірок і, зрештою, планет.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Джеймс Вебб» великі надії — він допоможе значно глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
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- Науковий журнал Science назвав космічний телескоп «Джеймс Вебб» найбільшим науковим проривом 2022 року. Редакція вважає, що телескоп допомагає науковцям розкрити «незбагненне минуле всесвіту в приголомшливих деталях».