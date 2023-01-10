Костянтин Жеваго вніс заставу та вийшов з-під варти. Йому заборонили покидати Францію
- Автор:
- Софія Телішевська
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LIGA.net
Підозрюваний у розтраті понад 2,5 мільярда гривень український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу у розмірі одного мільйона євро і вийшов з-під варти. Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його арештували.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.
Тричі на тиждень Жеваго повинен зʼявлятися до відділку поліції та проживати за визначеною адресою у Куршевелі.
Наступне засідання суду призначили на 19 січня.
- Жеваго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер — у 2021 році.
- У 2021 році видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в $2,4 мільярда. Станом на кінець 2022 року видання оцінювало його капітал у $1,4 мільярда.
- 28 грудня 2022 року його затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт. Вирішується питання про повернення екснардепа до України.