Швеція: Саміт «Україна — ЄС» відбудеться в Києві

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Reuters / «Бабель»

Швеція, яка з 1 січня головує в Європейському Союзі, підтвердила, що саміт «Україна — ЄС» відбудеться в Києві. Раніше була погоджена його дата — 3 лютого.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельсон зазначив, що Стокгольм має намір сприяти «сильному бажанню» Києва наблизитись до членства в Євросоюзі. Він також додав, що тема України та воєнної агресії росії домінуватиме в порядку денному шведського головування. Даніельсон підкреслив, що Євросоюз уже зробив багато для підтримки України, «проте треба робити більше, щоб процес підтримки — гуманітарної, фінансової, військової — не припинявся».

Дипломат заявив, що Швеція шукатиме можливостей для притягнення до відповідальності тих, хто скоїв воєнні злочини в Україні, та використання заморожених російських активів для відновлення української інфраструктури та економіки.