Потужний шторм охопив американський штат Каліфонія. Президент США Байден оголосив надзвичайну ситуацію

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Assosiated Press

В американському штаті Каліфорнія стався потужний шторм, який спричинив повені та зсуви ґрунту.

Про це пише Associated Press.

У столиці штату, місті Сакраменто понад 60 тисяч споживачів наразі залишаються без електрики — пориви вітру швидкістю 97 км/год повалили дерева та пошкодили лінії електропередач.

Губернатор штату Гевін Ньюсом повідомив, що за останні 10 днів через негоду загинули 12 людей, і попередив про небезпеку нових штормів. Він закликав людей залишатися вдома.

Через загрозу повені округ Сакраменто наказав евакуювати людей навколо міста Вілтон, де живуть приблизно шість тисяч людей.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті.

Зокрема, він уповноважив Міністерство внутрішньої безпеки й Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати всі зусилля з надання допомоги людям, які постраждали внаслідок стихійного лиха.