Влада Південної Кореї попередила населення про можливе падіння супутника NASA

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NASA

Влада Південної Кореї 9 січня розіслала загальнонаціональне екстрене сповіщення, яке попереджало про можливе падіння супутника NASA Earth Radiation Budget Satellite поблизу півострова.

Про це пише Bloomberg.

Зазвичай мешканці Південної Кореї отримують на мобільні телефони подібні сповіщення про землетруси чи спалахи Covid-19, але цього разу у повідомленні йшлося про уламки американського супутника, що падає на Землю.

«Деякі уламки супутника США, що падає, можуть розбитися поблизу Корейського півострова. Будь ласка, будьте обережні, виходячи на вулицю в цей час», — цитує сповіщення Bloomberg.

Пізніше в уряді Південної Кореї заявили, що супутник NASA Earth Radiation Budget Satellite пролетів над Корейським півостровом і не завдав особливої шкоди.

Минулого тижня космічне агентство США заявило, що супутник вагою 2 450 кілограмів, ймовірно, знову увійде в атмосферу нашої планети в 8 або 9 січня.

Очікувалося, що більша частина космічного апарата згорить після входу в атмосферу Землі, але деякі компоненти можуть впасти на Землю. NASA заявило, що ризик шкоди для будь-кого на планеті є «дуже низьким».